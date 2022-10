Cina: analisti, nel 2022 attesa peggior performance economica da 46 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia cinese potrebbe crescere del 3,8 per cento nel quarto trimestre e attestarsi al 3,2 per cento nell'arco di tutto il 2022, registrando la peggior performance da 46 anni a questa parte ad eccezione del 2020. Lo riporta la piattaforma di notizie "Channel News Asia", citando le stime degli analisti. Queste risultano in linea con quelle formulate dal Fondo monetario internazionale (Fmi) nel suo ultimo rapporto sulle prospettive economiche globali ("World economic outlook"), che attribuisce al collasso del mercato immobiliare e alle draconiane misure anti-pandemiche volute dal presidente Xi Jinping gran parte delle responsabilità per il rallentamento economico nazionale. Nelle ultime settimane diversi funzionari hanno difeso pubblicamente il protocollo anti-Covid, presentandolo come il più compatibile all'attuale quadro pandemico nazionale. L'ultimo è stato il consigliere sanitario senior Liang Wannian, secondo cui l'abbandono della "tolleranza zero" contro il virus avrebbe conseguenze catastrofiche. Se dovessimo allentare le restrizioni e rinunciare alla 'strategia dinamica di tolleranza zero contro il coronavirus', incapperemmo in un elevato numero di infezioni che potrebbero portare alla morte di anziani e individui con patologie pregresse", ha detto Liang, secondo cui la politica ha dato prova di "efficacia" e "praticabilità". (segue) (Cip)