- La macchina della giustizia "andava troppo a rilento e quello di andare a rilento è un problema serio", è "un problema di diritti, di risposta tempestiva ai diritti delle persone, non a caso la ragionevole durata del processo è un principio fondamentale" della Costituzione. Lo ha detto la ministra della Giustizia, Marta Cartabia, intervenendo al live in di Sky Tg24 in corso a palazzo Vecchio a Firenze.(Rin)