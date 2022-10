Covid: in Veneto 5.415 nuovi positivi e nove decessi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sempre numerosi sono i casi da Covid-19 registrai in Veneto nelle ultime 24 ore. Nell'ultimo bollettino regionale sono stati infatti segnalate 5.415 nuove persone in isolamento e nove decessi. Attualmente in regione ci sono 66.643 persone positive. Per quel che riguarda i ricoveri ospedalieri, sono calate di un centinaio le persone in area non critica 965, mentre in terapia intensiva il dato si è mantenuto stabile a 43. (Rev)