Camera: Bastoni (Lega), congratulazioni a Lorenzo Fontana per l'elezione

- "Non posso che congratularmi con Lorenzo Fontana dopo l'elezione a Presidente della Camera e soprattutto per il suo riferimento al continuo rischio di omologazione e gigantismo sociale e politico. Quei sani principi che contrastano il centralismo statale e portano al rispetto per le comunità viventi come la famiglia e la regione. Certo è una delusione per chi crede che tutta l'umanità debba attingere il proprio sapere da un'unica fonte di distribuzione di massa". Lo scrive in una nota il consigliere regionale lombardo Massimiliano Bastoni "Le filastrocche ripetute come mantra servono solo a confermarci di essere nel giusto. Le opinioni valgono solo se sono tutte uguali per la sinistra. Per loro tutto scorre, tutto è precario, superficiale. Una società, nella quale i confini e i riferimenti sociali devono sparire in un vuoto profondo, segna l'esistenza degli individui. Il futuro non può più essere questo", conclude Bastoni commentando le polemiche sull'elezione di Fontana sollevate dall'opposizione. (Com)