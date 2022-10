Cina-Maldive: messaggi tra presidenti per cinquantenario rapporti diplomatici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Cina, Xi Jinping, ha inviato oggi un messaggio di congratulazioni all'omologo delle Maldive, Ibrahim Mohamed Solih, in occasione del cinquantenario delle relazioni diplomatiche. Lo riporta l'agenzia di stampa statale "Xinhua", aggiungendo che il leader cinese ha espresso la sua disponibilità a collaborare con la controparte per favorire l'ulteriore sviluppo del partenariato. Nel messaggio, Xi ha ricordato i traguardi tagliati dalle parti nell'ambito della Nuova via della seta (Belt and road initiative, Bri) e il "reciproco rispetto" che anima i rapporti bilaterali. (Cip)