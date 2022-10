Kirghizistan-Tagikistan: Putin, incontro con presidenti molto positivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'incontro fra i presidenti di Kirghizistan e del Tagikistan, Sadyr Japarov ed Emomali Rahmon, è stato costruttivo. Lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin nel corso della conferenza stampa conclusiva della sua visita in Kazakhstan. L'incontro di Putin con Japarov e Rahmon si è svolto ad Astana a margine del vertice della Conferenza sulle misure di interazione e rafforzamento della fiducia in Asia (Cica) su iniziativa del leader russo. "È stato costruttivo", ha detto Putin. "In generale, questo incontro è stato molto utile", ha aggiunto il presidente russo. (Res)