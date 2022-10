Taiwan: Difesa rileva 23 aerei e cinque navi cinesi nei pressi dell'isola (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Tsai, inoltre, ha precisato che l'isola continuerà a potenziare il proprio apparato militare per tutelare la sicurezza e la stabilità della regione. "Taipei ha accelerato la produzione di massa di missili di precisione e navi militari ad alte prestazioni. Inoltre, sta lavorando per acquisire armi di precisione compatte e ad elevata mobilità, che contribuiranno alla maturazione di capacità di guerra asimmetrica (...) e che garantiranno all'isola una preparazione completa in risposta alle minacce militari esterne", ha spiegato. Il ministro della Difesa ha infatti annunciato di recente la costruzione di due nuovi pattugliatori leggeri, che potrebbero essere consegnati alla Marina di Taiwan tra il 2023 e il 2026. La flotta nazionale è stata già ampliata con una nave anfibia da 10.600 tonnellate, presa in consegna il mese scorso. (segue) (Cip)