Russia-Usa: Putin, chiedete a Biden se vuole tenere dei negoziati con me

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È necessario chiedere al presidente degli Stati Uniti Joe Biden se è pronto per tenere dei negoziati con la Russia al vertice del G20, sinora non è stato così. Lo ha detto il presidente russo, Vladimir Putin, durante la conferenza stampa conclusiva della sua visita in Kazakhstan. “Dobbiamo chiedergli se è pronto a tenere tali negoziati con me o meno. Non ne vedo la necessità, ad essere onesti, in generale. Sinora non c'è una piattaforma per alcun negoziato", ha detto Putin. Il vertice del G20 si terrà nell'isola indonesiana di Bali dal 15 al 16 novembre. (Res)