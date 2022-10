Fvg: assessore Attività produttive, ok a riduzione ed esenzione tributi su immobili turistici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giunta regionale del Friuli Venezia Giulia ha approvato oggi in via preliminare, su proposta dell'assessore alle Attività produttive e al Turismo, Sergio Emidio Bini, lo schema di regolamento sui criteri e sulle modalità di concessione dei contributi agli Enti locali per la riduzione o l'esenzione dei tributi sulle unità abitative ammobiliate a uso turistico. La delibera passerà ora al vaglio del Consiglio delle Autonomie locali. “L'articolo 34 della legge SviluppoImpresa – ha spiegato Bini – istituisce un sostegno ai proprietari delle unità abitative ammobiliate a uso turistico per l'ammodernamento delle stesse al fine di favorirne il rinnovo e i livelli dell'offerta turistica e, in particolare, il comma 3 prevede la concessione di contributi a favore dei Comuni che attuano forme di riduzione o esenzione dal pagamento dei tributi locali per i proprietari, a patto che mantengano gli immobili nel mercato delle locazioni per un periodo non inferiore a otto anni”. (segue) (Frt)