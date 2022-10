Corea del Nord: Cina rinnova appello al dialogo dopo ultimo test balistico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina invita nuovamente le parti coinvolte nella crisi della Penisola coreana a cercare una risoluzione politica delle controversie, evitando una "spirale di tensioni". Lo ha dichiarato durante la conferenza stampa odierna la portavoce del ministero degli Esteri, Mao Ning, in relazione al nuovo test balistico effettuato dalla Corea del Nord nel Mar del Giappone. Nelle ultime settimane la portavoce è stata più volte interpellata sul dossier, rispetto al quale la Cina è disposta ad esercitare "un ruolo costruttivo". Per Pechino, gli ultimi sviluppi testimoniano il disinteresse nutrito dagli Stati Uniti per "le legittime preoccupazioni di sicurezza" manifestate da Pyongyang, che ha agito "prima e dopo le esercitazioni militari" condotte da Washington con Giappone e Corea del Sud. "La parte statunitense - secondo il ministero degli Esteri cinese - deve mantenere la parola data, agire sulla base della sua dichiarazione di non avere intenzioni ostili nei confronti della Corea del Nord e creare le condizioni per la ripresa di un dialogo significativo". (segue) (Cip)