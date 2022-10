Onu: Putin, Guterres si occupa spesso del grano, ma non tutto gli riesce al meglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres sta lavorando sulla questione di un accordo sul grano, ma non sempre riesce ad avere successo. Lo ha detto il presidente russo, Vladimir Putin, durante la conferenza stampa conclusiva della sua visita in Kazakhstan. "So che sta lavorando, ma non tutto sta andando bene", ha detto Putin. Secondo il presidente, il grano esportato dall'Ucraina "in minima parte arriva ai Paesi più poveri del mondo attraverso l'Onu". (Res)