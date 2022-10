Infrastrutture: Brunini (Sea), net zero entro 2030, al lavoro su mobilità urbana aerea - Video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- "Sea come infrastruttura è sulla buona strada per diventare sempre più sostenibile, l'obiettivo è infatti andare net zero nel 2030. Poi abbiamo l'ambizione di essere dei facilitatori per la filiera dei trasporti. L'altro progetto sul quale stiamo lavorando che non sveliamo tantissimo, è sulla urban air mobility, la mobilità urbana aerea con piccoli velivoli elettrici che possono trasportare le persone in maniera sostenibile e sicura a prezzi accessibili". Lo ha affermato questa mattina il ceo di Sea, Armando Brunini, a margine dell'EY Mobility Summit in corso alla Next Mobility Exhibition, a Rho FieraMilano. (Video: Agenzia Nova) (Rem)