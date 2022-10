Giustizia: Cartabia, flessione interessante tempi dopo sei mesi da Ufficio processo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato pubblicato il prima monitoraggio sull'Ufficio del processo a sei mesi dalla sua entrata in vigore e sulla durata dei tempi della giustizia "c'è già una flessione interessante, ma evidentemente ci vorrà del tempo per vederne i frutti anche perché questi giovani non possono fare miracoli". Lo ha detto la ministra della Giustizia, Marta Cartabia, intervenendo al live in di Sky Tg24 in corso a palazzo Vecchio a Firenze.(Rin)