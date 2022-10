Kirghizistan-Tagikistan: Putin, leader hanno concordato misure per evitare nuove ostilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I presidenti di Kirghizistan e Tagikistan hanno concordato di adottare tutte le misure per evitare nuove ostilità in futuro e restituire i rifugiati. Lo ha detto il presidente russo, Vladimir Putin, durante la conferenza stampa conclusiva della sua visita in Kazakhstan. "In ogni caso, abbiamo concordato che sarebbero state prese tutte le misure per prevenire, prima di tutto, la ripresa delle ostilità. In secondo luogo, e molto importante, le parti prenderanno le misure necessarie per il rimpatrio dei rifugiati", ha detto Putin. (Res)