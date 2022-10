Energia: A2a inaugura a Giussago impianto per trasformare rifiuti organici in biometano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A2a ha inaugurato questa mattina il nuovo impianto di trattamento e recupero della frazione organica dei rifiuti urbani nel centro di Giussago - Lacchiarella. Realizzato da A2a Ambiente con un investimento di circa 30 milioni di euro, consentirà di trattare opportunamente i rifiuti organici, nel pieno rispetto dei principi dell’economia circolare. I rifiuti in questione proverranno dalla frazione organica delle raccolte differenziate, ma anche dagli sfalci e dalle potature del verde pubblico e privato. Una volta trattati, potranno essere reimpiegati per produrre materia - il compost - ed energia - il biometano: attraverso le tecnologie utilizzate, tutto ciò si potrà trasformare in risorsa, diventando quindi un’opportunità preziosa per il territorio. Dall’attività dell’impianto integrato – digestione anaerobica e compostaggio – sarà possibile ottenere ogni anno 8 milioni di metri cubi di biometano (pari al fabbisogno annuo di circa 20 mila persone), e 20mila tonnellate di compost certificato per l’agricoltura. L’impianto, che annualmente può trattare 100 mila tonnellate tra umido e verde urbano, favorisce la riduzione della dipendenza da combustibili fossili, e, grazie al fertilizzante naturale prodotto che sarà messo a disposizione dei coltivatori, permetterà di minimizzare l’utilizzo di concimi chimici. “È il primo impianto di produzione di biometano da rifiuto umido del gruppo - ha spiegato l’ad di A2a, Renato Mazzoncini a margine dell’inaugurazione - in un momento storico in cui il contributo all’autonomia energetica del Paese viene viene molto anche attraverso l’utilizzo corretto dei rifiuti”. “A oggi in italia abbiamo soprattutto impianti che producono compostaggio - ha spiegato Mazzoncini - mentre è molto importante, prima che diventi compost, estrarre il biogas che, portato in Impianti come questo, diventa biometano”. (segue) (Rem)