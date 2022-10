Energia: A2a inaugura a Giussago impianto per trasformare rifiuti organici in biometano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il potenziale italiano è di sei miliardi di metri cubi che vuol dire, più o meno “quello che importavamo dal Tap - ha sottolineato - o il volume di un rigassificatore come quello di Piombino e il 22 per cento di quello che importavamo dalla Russia “. Il piano industriale di A23a breve una produzione, al 2030 di 200 milioni di metri cubi. Mazzoncini ha poi spiegato che sono in corso diverse domande di autorizzazioni, due sono state già ottenute, una Bedizzole, in provincia di Brescia e una in Lazio ad Anagni. “Stiamo porta neo avanti domande di autorizzazione in diverse regioni, anche in Sicilia, per dire che oggi guardiamo alla possibilità di sviluppare impianti anche in altre regione anche perché impianti che gestiscono rifiuti umidi è importante che siano vicini ai territori di produzione”. Per quanto riguarda le previsioni di investimento al 2030 Mazzoncini ha chiarito che “il piano industriale vigente prevede circa 500 milioni di euro di investimenti sul settore delle bioenergie nel suo complesso: adesso stiamo lavorando alla revisione del piano, ma l’ordine di grandezza è questo”. “L’importante lavoro che abbiamo nel piano - ha concluso è l’upgrade di impianti che già abbiamo : abbiamo acquisito un gruppo che si chiama agripower che ha una ventina di impianti che producono biogas e quello che dobbiamo fare è l’upgrade a biometano che, ovviamente, costa meno della costruzione di un impianto nuovo da zero”. (Rem)