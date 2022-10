Energia: Mazzoncini (A2a), Italia indietro nell'autonomia, ma stiamo recuperando, servono termovalorizzatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia oggi è, purtroppo, piuttosto indietro nell'autonomia energetica, "siamo quintultimi in Europa con il 22 per cento, quindi importiamo il 78 per cento. La media europea è del 40 per cento. La buona notizia è che, negli ultimi 10 anni, siamo quelli che sono cresciuti di più, siamo cresciuti del 9 per cento e questo è un bel segnale". Lo ha detto l'ad di A2a, Renato Mazzoncini, a margine dell'inaugurazione del nuovo impianto per il trattamento della frazione organica dei rifiuti a Giussago (Pv) - Lacchiarella (Mi). "Abbiamo stimato che l'Italia può arrivare a poco meno del 60 per cento di autonomia energetica facendo delle efficienze energetiche e sviluppando le proprie fonti autoctone, che sono acqua, sole e vento e l'utilizzo dei rifiuti". "Quindi - ha concluso - occorre completare il parco di termovalorizzatori che ancora ci manca che possono produrre sette terawatt/ora di energia, che è la quantità di energia che consuma una città di medie dimensioni come Bologna e Firenze e una produzione di biometano". (Rem)