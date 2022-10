Speciale difesa: Ue, Zelensky, l'Europa unita non è mai stata così forte nella storia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mai nella storia l'Europa unita è stata forte come oggi. Lo ha detto il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, intervenuto alla sessione plenaria autunnale dell'assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa. "Concentratevi su quanto necessario per non permettere ai terroristi russi di distruggere le nostre vite. Questo è il potere del nostro dialogo. Insieme stiamo isolando la Russia, la stiamo punendo per il terrore che ha scaturito e le stiamo facendo pagare il prezzo della guerra che ha scatenato", ha detto. "Grazie al nostro dialogo abbiamo programmi di sostegno molto importanti per l'Ucraina. Programmi di difesa, sostegno finanziario e programmi di sostegno agli ucraini che sono dovuti fuggire dalla loro patria", ha aggiunto. "Ma questo dialogo deve continuare. Per rendere la Russia responsabile come Stato aggressore, e ogni assassino e macellaio russo per tutti i crimini commessi in questa guerra. Quando i meccanismi legali saranno creati, quando inizieranno a funzionare, questa diventerà una delle più potenti garanzie per una pace a lungo termine", ha proseguito Zelensky. "L'Europa può svolgere un ruolo storico nella creazione di un tribunale speciale per l'aggressione della Russia all'Ucraina. Facciamolo. Sarà il modo migliore per proteggere i principi del diritto internazionale", ha concluso. (Beb)