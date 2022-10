Speciale difesa: Ucraina, autorità locali, esplosioni nelle regioni occidentali del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono state registrate delle esplosioni nelle regioni occidentali dell'Ucraina. Lo riporta "Rbk Ucraina" con riferimento alle dichiarazioni dei governatori locali ucraini. In particolare i residenti di Ternopoli, capoluogo dell'omonima regione, hanno segnalato esplosioni, confermate dal governatore locale Volodymyr Trush. "Amici, non fatevi prendere dal panico, restiamo nei rifugi. Tutte le informazioni ufficiali verranno in seguito", ha scritto il governatore della città. Inoltre, nel distretto di Chernivci, capoluogo dell'omonima regione, si è attivata la difesa aerea. Lo ha attestato su Telegram il governatore della regione, Ruslan Zaparniuk, specificando che in precedenza è stato registrato un sorvolo di missili. I residenti sono invitati a rimanere nei rifugi. Esplosioni sono state segnalate anche nelle regioni di Leopoli, Rivne e Volinia. (Kiu)