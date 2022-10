Parlamento: Bonelli (Avs), Fontana e La Russa presidenti? Sarà dura opposizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non più tardi di alcuni anni fa, il neo presidente della Camera dei deputati Lorenzo Fontana interveniva al congresso dei nazisti di Alba Dorata. Questo è il vero volto della destra estrema di questo Paese, che porta alla guida del Senato un nostalgico del ventennio come Ignazio La Russa e un omofobo contro i diritti delle donne, pro Putin, vicino ai movimenti nazisti come Fontana. Altro che il nuovo abito che, girando per l'Europa, Giorgia Meloni fa finta di aver assunto. Se questo è il biglietto da visita per la formazione del nuovo governo, piegando le istituzioni a essere rappresentate da personalità di questo tipo, per quanto riguarda l'Alleanza verdi sinistra sarà una dura opposizione". Lo afferma in una nota il co-portavoce di Europa verde e deputato di Alleanza verdi e sinistra, Angelo Bonelli. (Com)