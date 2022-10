© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dovremo sicuramente impegnarci nel migliore dei modi per i quattro milioni di disabili che esistono in Italia e per le loro famiglie". Lo ha detto il neo presidente della Camera, Lorenzo Fontana, nel discorso di insediamento a Montecitorio. Fontana ha, inoltre, ricordato la propria esperienza come ministro per la Famiglia e le Disabilità. (Rin)