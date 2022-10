Armenia-Azerbagian: Borrell a colloquio con ministri degli Esteri su missione civile europea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alto rappresentante Ue per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, ha avuto telefonate bilaterali separate, durante la settimana, con il ministro degli Esteri dell'Azerbaigian Jeyhun Bayramov (10 ottobre) e con quello dell'Armenia Ararat Mirzoyan (14 ottobre). Lo si apprende da un comunicato stampa rilasciato dal Servizio europeo per l'azione esterna (Eeas). A quanto si legge nel comunicato, Borrell ha discusso con entrambi i ministri degli Esteri riguardo il seguito dell'accordo dei leader, raggiunto il 6 ottobre a Praga, per il dispiegamento di una missione civile dell'Ue sul lato armeno del confine tra Armenia e Azerbaigian. "La missione ha l'obiettivo di creare fiducia e contribuire al lavoro delle commissioni di confine", si legge nel testo. "L'Alto rappresentante Borrell ha illustrato i preparativi tecnici in corso per il dispiegamento e ha sottolineato la sua determinazione a impegnarsi con gli Stati membri dell'Ue per garantire un rapido dispiegamento della missione", afferma il comunicato. Inoltre, Borrell ha "ribadito il pieno impegno dell'Ue a contribuire alla distensione tra i due Paesi, e a proseguire gli sforzi ai massimi livelli per raggiungere una pace sostenibile nel Caucaso meridionale". (Beb)