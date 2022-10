Nato: lunedì al via l'operazione di deterrenza nucleare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze aeree di tutta la Nato daranno il via all'operazione di deterrenza nucleare annuale nella giornata di lunedì prossimo. Lo si apprende da un comunicato stampa della Nato. Stando a quanto scritto nel comunicato, le forze aeree degli alleati si concentreranno principalmente sopra l'Europa nord-occidentale. Nel testo si precisa che "l'esercitazione, che durerà fino al 30 ottobre, è un'attività di addestramento di routine, e non è legata ad alcun evento mondiale attuale". L'esercitazione , rinominata Steadfast Noon, coinvolge 14 Paesi e fino a 60 velivoli di vario tipo, tra cui caccia di quarta e quinta generazione, oltre a velivoli di sorveglianza e aerocisterne. Come negli anni precedenti, parteciperanno anche i bombardieri a lungo raggio B-52 degli Stati Uniti, che quest'anno voleranno dalla base aerea di Minot, nel North Dakota. I voli di addestramento si svolgeranno sul Belgio, che ospita l'esercitazione, sul Mare del Nord e sul Regno Unito. Per l'esercitazione non verranno utilizzate armi vere. "Questa esercitazione contribuisce a garantire che il deterrente nucleare dell'Alleanza rimanga sicuro, protetto ed efficace", ha dichiarato la portavoce della Nato Oana Lungescu. (segue) (Beb)