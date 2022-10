Bosnia: a Banja Luka cartelloni pubblicitari con la scritta "Indipendenza"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono apparsi oggi nella città di Banja Luka, in Bosnia Erzegovina, dei cartelloni pubblicitari con la scritta "Indipendenza". Secondo quanto riporta il portale "Klix" gli autori sarebbero i veterani di guerra della Repubblica Srpska (entità serba della Bosnia Erzegovina) i quali protestano per la decisione del riconteggio dei voti per la presidenza dell'entità in corso ora nella sede della Commissione elettorale centrale di Sarajevo. Il leader del partito Movimento nazionale democratico (Ndp), Dragan Cavic, ha avvertito che "è possibile una grave crisi politica" in Repubblica Srpska e un "aspro confronto tra blocchi politici opposti con la partecipazione della Cik e di stranieri". (Seb)