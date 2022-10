Ucraina: Terracciano (Maeci), l’emergenza richiede risposta militare ma il futuro è della diplomazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’emergenza di una “guerra di aggressione alle porte di casa” richiede una risposta di carattere militare ma il futuro è della diplomazia. Lo ha detto ad “Agenzia Nova” il direttore generale per la diplomazia pubblica e culturale del ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Pasquale Terracciano, a margine della conferenza stampa di presentazione della XIII edizione del Festival della diplomazia. “L’emergenza richiede ora una risposta di carattere militare ma il futuro è della diplomazia, degli accordi e quindi ritornerà in primo piano il soft power: la capacità di influenzare, di convincere, persuadere piuttosto che costringere. Chiaramente il Festival della diplomazia è un’occasione per riflettere sul soft power che l’Italia può recitare”, ha detto Terracciano. (Res)