Camera: Carfagna, votiamo Richetti, continua competizione interna al centrodestra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri "noi abbiamo votato scheda bianca: oggi votiamo Richetti. Quello che è accaduto in Senato legittima le nostre preoccupazione sulla mancanza di solidità della maggioranza. La competizione interna al centrodestra era evidente in campagna elettorale e continua ora. Questo non è un buon inizio considerando le grandi emergenze con cui il paese deve fare i conti". Lo ha detto la ministra per il Sud ed esponetene di Azione, Mara Carfagna. (Rin)