Bosnia: proteste contro violenza sulle donne dopo ennesimo femminicidio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In molte città della Bosnia Erzegovina si terrà oggi una marcia di protesta contro la violenza sulle donne, per l'introduzione di una definizione legale di femminicidio, il suo riconoscimento come reato e l'armonizzazione delle leggi alla Convenzione di Istanbul. Lo riporta la stampa locale. "Basta con il terrore contro le donne. Basta vederci morire nelle nostre case e per le strade delle nostre città. I luoghi che dovrebbero essere per noi più sicuri sono le nostre gabbie e il nostro terreno di esecuzione. Non è stata una tragedia familiare, è stato un omicidio. Non è stato un incidente, è stato un omicidio. Non è stato un crimine passionale, ma un femminicidio. Una donna è stata uccisa perché è una donna. Perché siamo visti come beni di consumo", è il messaggio che propagheranno gli organizzatori. La marcia è stata organizzata in seguito all'ennesimo femminicidio accaduto martedì nella città di Bihac. (Seb)