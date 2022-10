Difesa: Spagna, ministra Robles non esclude adesione a scudo antimissile europeo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Spagna "non esclude" di aderire allo scudo antimissile europeo e studierà questa possibilità "man mano che le proposte progrediranno". Lo ha detto la ministra della Difesa di Madrid, Margarita Robles, in un'intervista radiofonica a "Cope". A questa iniziativa per lo sviluppo di un sistema di difesa aerea comune hanno aderito quindici Paesi europei a margine della riunione dei ministri della Difesa della Nato. "La Spagna non esclude nulla, è un alleato serio, responsabile e impegnato. Collaboriamo e partecipiamo in modo permanente e crediamo nella difesa collettiva", ha dichiarato Robles, chiarendo che al momento la Spagna, come Francia, Portogallo e Italia, non fa parte della proposta per ragioni geografiche. "Al momento ci rendiamo conto che la protezione è sufficiente", ha aggiunto, chiarendo al contempo che "tutto è in evoluzione e dinamico". Sulla possibilità che lo scudo promosso dalla Germania sia stato preparato per i missili a lungo raggio, Robles ha detto di "non esserne a conoscenza", anche se ha sottolineato che lo scudo della Nato è destinato a questo tipo di missili. (Spm)