Sardegna: inaugurata a Cagliari la mostra Archeologika 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La Regione sta investendo sulla storia millenaria della Sardegna, come enunciato nelle mie dichiarazioni programmatiche che prevedevano la valorizzazione culturale come uno dei temi fondamentali. L’offerta del turismo culturale è impreziosita dal nostro immenso patrimonio archeologico e iniziative come ‘Archeologika’ contribuiscono a promuovere, a livello nazionale e internazionale, l’immagine dell'Isola". Lo ha detto il presidente della Giunta regionale, Christian Solinas, in occasione della cerimonia inaugurale di “Archeologika 2022”, che si terrà, dal 14 al 16 ottobre, al Bastione di Saint Remy a Cagliari. Alla cerimonia di oggi sono intervenuti l’assessore regionale del Turismo, Gianni Chessa, il vice sindaco di Cagliari, Giorgio Angius, e il presidente della Fondazione Mont’e Prama, Antonhy Muroni. (segue) (Rsc)