Municipio Roma III: Casamento (Pd), serviva figura diversa da Rampini per rappresentare consiglieri

- La spaccatura all'interno del Partito democratico avvenuta ieri nel Municipio Roma III con la sfiducia alla capogruppo del Pd, Federica Rampini, votata da sei consiglieri dem "é una questione interna perché i consiglieri avevano bisogno di una figura diversa per essere rappresentati nel consiglio municipale". Lo ha detto il consigliere del Pd al Municipio Roma III, Roberto Casamento. Casamento è uno dei sei che si è espresso in favore del cambio di capogruppo. Interpellato da "Agenzia Nova", Casamento ha spiegato: "Il gruppo del Pd ha ritenuto di dover essere rappresentato da un’altra figura all’interno del Municipio. E' una questione interna tra i consiglieri, non è necessario fare voli pindarici e riportare quanto accaduto su scala nazionale o regionale. La questione - ha sottolineato - non è nemmeno collegata al cambio che c'è stato in giunta con l'uscita di Christian Raimo, sono cose diverse". (Rer)