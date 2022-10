Fvg: Autovie, in fine settimana chiusa A4 tra Latisana e Portogruaro per lavori terza corsia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella notte tra sabato 15 e domenica 16 sarà chiuso il tratto della A4 tra il Nodo di Portogruaro e Latisana in entrambe le direzioni di marcia. Lo rende noto Autovie Venete, comunicando l’avanzamento dei lavori per la realizzazione della terza corsia. L’intervento riguarderà il tratto tra il cavalcavia di Casermette e il sottopasso della linea ferroviaria Casarsa - Portogruaro. Tra le attività programmate, rientrano il montaggio di impianti a messaggistica variabile e l'adeguamento e la manutenzione di alcuni tratti interessati dalla presenza del cantiere. Approfittando delle temperature ancora miti, Autovie Venete ha programmato anche un intervento di manutenzione dell'asfalto tra il nodo di Portogruaro e San Stino di Livenza in direzione Venezia. Non è prevista alcuna chiusura autostradale, tuttavia dalle 21 di oggi alle 5 di lunedì 17 ci sarà uno scambio di carreggiata, con deviazione del traffico per chi proviene da Trieste in doppio senso di circolazione sulla carreggiata opposta, per circa 5 chilometri. (Frt)