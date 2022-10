Turchia: presidente Erdogan, snodo del gas sarà realizzato nel luogo più idoneo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo snodo del gas in Turchia sarà creato nel luogo considerato più idoneo. Lo ha affermato, oggi, il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, in dichiarazioni rilasciate alla stampa sul volo di ritorno dal Kazakhstan, dove si è recato per partecipare alla sesta sessione generale della Conferenza sulle misure di cooperazione e rafforzamento della fiducia in Asia (Cica). Rispondendo alle domande sulla proposta avanzata dalla Federazione Russa di creare uno snodo del gas in Turchia, Erdogan ha fatto sapere che la Tracia è considerata una regione rilevante per creare un centro di distribuzione del gas naturale. Le dichiarazioni sono giunte dopo che una fonte diplomatica ad Ankara ha riferito all’agenzia di stampa russa "Ria Novosti" che la prossima settimana inizieranno i negoziati tra le delegazioni di Turchia e Federazione Russa sulla creazione di uno snodo del gas, proposto dal presidente russo Vladimir Putin. Quest'ultimo, in particolare, ha affermato che la Russia potrebbe reindirizzare le forniture che transitavano attraverso i gasdotti Nord Stream, i due gasdotti del Baltico attualmente non operativi, verso la regione del Mar Nero e la Turchia.(Res)