Imprese: Sace lancia il primo Annual Meeting di Women in Export

- L’imprenditoria femminile si dà appuntamento a Roma per il primo Annual Meeting di Women in Export. A quasi un anno dal lancio della Community WIE, creata da Sace nel 2021 e che conta oltre 800 iscritte, l’azienda guidata da Alessandra Ricci riunisce imprenditrici e rappresentanti del mondo istituzionale in un momento di confronto tra i principali attori del Paese che promuovono politiche inclusive e azioni concrete, volte a valorizzare l’enorme capitale intellettuale femminile che ruota attorno al nostro export. L’evento si terrà il 18 ottobre alle 16:00 presso “La Lanterna Roma” a Via Tomacelli 157 e sarà trasmesso anche in streaming. Per maggiori informazioni, per iscriverti e partecipare, clicca qui: Sace - Evento Women in Export Annual Meeting. L’obiettivo dell’evento - si legge in una nota - è lanciare un incontro annuale dedicato all’ascolto delle esperienze delle donne che operano nell’export e nell’internazionalizzazione - cuore pulsante della mission di Sace e settore da sempre all’avanguardia in termini di innovazione, competitività e resilienza - per comprendere il valore di modelli di business inclusivi e abbattere le barriere che limitano la loro capacità di intraprendere percorsi di carriera e posizioni di leadership. Il pomeriggio, ricco di spunti e approfondimenti, vedrà l’intervento dell’Amministratore Delegato di Sace Alessandra Ricci, oltre a molte testimonianze di spicco sulle politiche di genere in una prospettiva europea, sulle opportunità del Pnrr, sugli scenari macroeconomici e sui nuovi modelli di business inclusivi. Aprirà i lavori Mariangela Siciliano, Head of Education di Sace che racconterà risultati e obiettivi del Programma Women in Export, diventato ormai una vera e propria Community, un punto di riferimento nel panorama nazionale per generare connessioni di valore tra le migliori professionalità femminili provenienti dal mondo imprenditoriale, istituzionale e associazionistico che si occupano di export e internazionalizzazione nel nostro Paese. (segue) (Com)