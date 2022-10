Fvg: Fedriga, cardiologia di Cattinara (TS) conferma attrattività extraregionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’eccellenza della cardiologia e cardiochirurgia dell’ospedale di Cattinara, a Trieste, consolida la sua attrattività anche al di fuori del Friuli Venezia Giulia. Lo hanno sottolineato oggi a "Incontri in cardiologia", la due giorni promossa dalle strutture cardiologiche triestine, il presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, e l’assessore alla Salute, Riccardo Riccardi. "L’attrazione extraregionale della struttura cardiologica e cardiochirurgica di Cattinara è consolidata e l'eccellenza dell'attività di questi professionisti della salute - fiore all'occhiello e vanto della nostra regione - è stata confermata anche da recenti importanti riconoscimenti scientifici in termini di pubblicazione su riviste ad alto impatto nella comunità scientifica internazionale", ha detto Fedriga. Sono oltre tremila le procedure diagnostiche invasive e di interventistica cardiologica e cardiochirurgica realizzate ogni anno; oltre 80 mila le prestazioni ambulatoriali cardiologiche tra le strutture territoriali e ospedaliere; oltre duemila i pazienti iscritti nel registro cardiomiopatie (il 50 per cento dei quali genotipizzati). "In area triestina, i forti meccanismi di continuità assistenziale e presa in carico - ha detto Riccardi - hanno dimostrato la loro efficacia nel contenere i ricoveri e prevenire le ri-ospedalizzazioni. L'avvento di nuove tecnologie biomediche ha inciso, poi, significativamente sulla qualità di vita dei pazienti. Resta fondamentale investire sul capitale umano". (Frt)