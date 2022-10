Mobilità: Lobetti Bodoni (EY), monitoriamo città del mondo per migliorare quadro normativo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci si rende conto che la mobilità non è solo un tema di veicoli, ma è un tema di persone che vivono dentro le città, quello che noi chiamiamo ‘Human smart city’. Noi andiamo a monitorare tutti gli anni le città del mondo per capire come stanno evolvendo da un lato le infrastrutture, dall'altro i comportamenti digitali delle persone per andare a comprendere quali sono le modalità migliori per aderire in maniera più veloce all'elettrico, per garantire le sperimentazioni sulla guida autonoma, per guardare alle nuove forme di mobilità che devono essere integrate, tutto questo andando a prendere i modi migliori con cui sono stati realizzati all'interno di alcune città per poterle portare in Italia e suggerire un quadro normativo che gli permetta di essere abilitati anche nel nostro Paese". Lo ha affermato questa mattina Paolo Lobetti Bodoni, consulting market leader Italia di EY, a margine dell'EY Mobility Summit in corso alla Next Mobility Exhibition, a Rho FieraMilano. "Sono cinque anni che lavoriamo sulla mobilità per fare sistema e quello di oggi è un momento di incontro tra le aziende non solo per verificare lo stato dell'arte della mobilità in Italia, ma per cercare di dare delle idee e delle proposte operative affinché il sistema Paese possa evolvere sulla mobilità", ha concluso Lobetti Bodoni. (Rem)