Ue: Eurostat, eccesso di mortalità al 12 per cento ad agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'eccesso di mortalità in Unione europea è stato del 12 per cento nel mese di agosto 2022, in calo rispetto al 16 per cento osservato a luglio. Lo ha reso noto Eurostat. I mesi di maggio e giugno avevano registrato una crescita del 7 per cento del numero medio di decessi rispetto allo stesso periodo del 2016-2019. Ad agosto di quest'anno, l'eccesso di mortalità resta variegato nell'Unione europea. Quattro Stati membri (Bulgaria, Repubblica Ceca, Ungheria e Slovacchia) avevano tassi inferiori al 5,5 per cento, mentre la Grecia ha registrato un tasso del 24,3 per cento. Tassi superiori al 15 per cento sono stati registrati anche in Irlanda (16,8 per cento), Germania (16,5 per cento) e Finlandia (16,3 per cento). (Beb)