Camera: Lupi, voto Fontana confermerà unità centrodestra, poi subito governo

22 luglio 2021

- "Il centrodestra è compatto. Ieri è stato eletto La Russa, oggi sarà eletto Fontana alla Camera. Oggi pomeriggio si inizia a correre per la formazione del governo. Il risultato alla Camera sarà molto chiaro e di unità della maggioranza". Lo ha affermato il leader di Noi moderati, Maurizio Lupi, fuori da Montecitorio. "E' giusto il confronto per dare un migliore contributo ad una coalizione che dopo 10 anni ha avuto la maggioranza degli elettori italiani - ha aggiunto -. Ci deve dare grande responsabilità ma anche il coraggio per fare un passo indietro", ha concluso Lupi.(Rin)