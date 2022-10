Ucraina: Massolo (Ispi) a “Nova”, serve diplomazia per evitare che conflitto si allarghi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nell’era della comunicazione istantanea i venti anni di attività dell’Agenzia Nova non sono un traguardo banale né scontato" Giampiero Massolo

Presidente di Fincantieri e dell’Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, già Direttore del Dis

22 luglio 2021

- La diplomazia serve per fare dialogare le parti in conflitto e per creare ponti. “Ovviamente questo non sempre è possibile”. Lo ha detto ad “Agenzia Nova” l’ambasciatore Giampiero Massolo, presidente dell’Istituto per gli studi di politica internazionale (Ispi) e di Atlantia, rispondendo a una domanda sul ruolo della diplomazia nel contesto della guerra in Ucraina. “Purtroppo in questo momento la guerra in Ucraina attraversa una fase in cui un serio negoziato non è possibile”, ha aggiunto Massolo a margine della conferenza stampa di presentazione della XIII edizione del Festival della diplomazia. “La diplomazia però serve lo stesso e in questo momento serve per evitare che la guerra si allarghi e si globalizzi e il conflitto faccia una drammatica escalation verso l’alto”, ha concluso Massolo, che è anche presidente del Comitato scientifico del Festival.(Res)