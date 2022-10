Città metropolitana Roma: al via lavori su Laurentina Ardeatina Divino Amore Ostiense e via del Mare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La consigliera delegata alla Viabilità della Città metropolitana di Roma, Manuela Chioccia e la presidente del Municipio Roma IX Eur, Titti Di Salvo, in una nota congiunta dichiarano: "È con piacere che riceviamo dalla Città metropolitana di Roma, dopo numerosi incontri e confronti, la notizia che partiranno i lavori di rifacimento della pavimentazione stradale, nei tratti più ammalorati, dello sfalcio delle erbe e della segnaletica stradale, della via Laurentina, della Ardeatina, di via del Divino Amore e dell'Ostiense via del Mare, nei mesi di novembre e dicembre. Gli interventi in questione sono frutto di un finanziamento da parte della Città metropolitana di Roma Capitale che, grazie alla collaborazione con Anas , procederà alla messa in sicurezza delle viabilità. I lavori rappresentano una prima tranche di intervento per le sopracitate strade, che entro il 2025 saranno interessate da lavori di completamento per tutta la lunghezza delle viabilità, in vista del Giubileo che si terrà a Roma", concludono. (Com)