Fvg: assessore Risorse agroalimentari, superare approcci ideologici su limiti norme viticoltura

- Gli approcci ideologici da parte del legislatore in materia di tutela delle colture non sono utili e vanno a discapito degli imprenditori agricoli. Lo ha detto oggi a Udine l’assessore regionale alle Risorse agroalimentari del Friuli Venezia Giulia, Stefano Zannier, intervenendo a un convegno promosso da Moltiplicatori italiani viticoli associati (Miva). "La vitivinicoltura è un comparto propenso all'innovazione tecnica e tecnologica, capace di sviluppare conoscenze che poi vengono estese a tutto il settore agricolo. Questa tendenza è particolarmente percepita in Friuli Venezia Giulia dove la superficie vitata rappresenta il 13 per cento dell'intera superficie agricola, quasi il doppio della media nazionale in cui il rapporto è del 7 per cento. È evidente quindi che l'innovazione parte da qui", ha detto Zannier, sottolineando anche il ruolo della viticoltura nel diffondere conoscenza in materia di colture. (segue) (Frt)