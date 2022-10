Fvg: assessore Risorse agroalimentari, superare approcci ideologici su limiti norme viticoltura (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un ostacolo crescente è rappresentato dai limiti imposti dalle normative, soprattutto in tema di fitopatie, lotta ai parassiti, tutela delle colture: in questo caso gli approcci ideologici da parte del legislatore non sono utili e vanno a discapito di quelle soluzioni pragmatiche di cui necessitano gli imprenditori agricoli", ha aggiunto. Secondo l’assessore, è urgente tener conto oggi della crisi energetica e del rincaro dei prezzi, che "stanno mettendo a rischio la tenuta dell'intero sistema economico e sociale, con pressioni che potranno essere risolte solo a livello internazionale". (Frt)