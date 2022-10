Governo: Boschi (Iv), da noi nessun soccorso a centrodestra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Indisponibili a soccorrere il centrodestra, "staremo fieramente all'opposizione di questo governo che intanto deve partire", dopotutto dicevano che sapevano di vincere le elezioni "potevano mettersi d'accordo prima". Lo ha detto la deputata di Italia viva a Rainews24, Maria Elena Boschi. Con il Terzo polo al Senato "siamo 9" e i voti di differenza per La Russa "sono venuti da alte parti che hanno interesse ad andare in soccorso nell'elezione delle cariche istituzionali del centrodestra", ha spiegato Boschi in merito all'elezione ieri del nuovo presidente di palazzo Madama.(Rin)