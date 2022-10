Senato: Floridia-Magni (Avs), non votato per La Russa, incompatibili con sua storia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non abbiamo votato per l'elezione del senatore La Russa a presidente del Senato della Repubblica. Le ricostruzioni giornalistiche su questo sbagliano. La nostra storia, i valori in cui crediamo non sono compatibili con la storia del nuovo presidente del Senato. L'Alleanza verdi e sinistra nasce proprio per contrastare questa destra regressiva e continueremo a farlo dai banchi e dalle Aule del Parlamento". Lo affermano i senatori dell'Alleanza verdi e sinistra, Aurora Floridia e Tino Magni.(Rin)