Governo: Ferrara (M5s), centrodestra allo sbando prima di cominciare

- Il consigliere capitolino del M5s e vicepresidente dell'Assemblea capitolina Paolo Ferrara, in una nota dichiara: "In che mani siamo? Dal 25 settembre sembrano passati anni. A brevissimo abbiamo le scadenze del Pnrr e un inverno di inflazione e caro bollette a cui mettere riparo. Ma il centrodestra non sembra troppo preoccupato: se la prendono comoda, litigano, fanno il totonomi, uno manda a quel paese l'altro, l'altro viene eletto presidente del Senato con i voti di non si sa chi. Sono allo sbando, litigiosi, inconcludenti e senza alcun senso di responsabilità. L'unica opposizione seria è rappresentata dal Movimento 5 stelle. E se queste sono le premesse, di opposizione dovremo farne davvero tanta", conclude. (Com)