Spagna: ministra Difesa, Ceuta e Melilla sono Spagna e lo sa anche il Marocco

- Ceuta e Melilla sono Spagna e tutti sanno, compreso il Marocco. Lo ha detto la ministra della Difesa spagnola, Margarita Robles, in un'intervista radiofonica a "Cope", quando le è stato chiesto se è preoccupata per le dichiarazioni di Rabat e se teme che per il futuro di Ceuta e Melilla (città autonome spagnole in territorio nordafricano). Il Marocco aveva inviato una lettera al Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite in risposta alle richieste di chiarimento sull'uso ritenuto eccessivo della forza" contro i migranti di origine africana nei fatti avvenuti alla barriera di confine di Melilla il 24 giugno. Nella lettera, a cui ha avuto accesso l'agenzia di stampa "Europa Press", si evidenziava che "ancora una volta" è "inesatto" riferirsi alla "linea di separazione tra il Marocco e Melilla" come a una "frontiera ispano-marocchina" dato che "il Regno del Marocco non ha frontiere terrestri con la Spagna e Melilla continua a essere un presidio occupato". Per questo non si può parlare di frontiere, ma piuttosto di semplici "punti di passaggio". (Spm)