Piemonte: Enel avvia costruzione di un impianto fotovoltaico a Trino (Vercelli) (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mentre il sindaco di Trino Daniele Pane, ha definito l'opera come un "progetto strategico per il territorio, ancor più nel contesto della crisi energetica che stiamo attraversando. Un risultato raggiunto nonostante le consuete difficoltà burocratiche che accompagnano i processi autorizzativi nel nostro Paese, su cui ci auguriamo che il Governo saprà intervenire. Ora finalmente, con l’impegno di Enel Green Power e dei funzionari dei diversi Enti per contenere i tempi, siamo arrivati alla posa della prima pietra. Questo progetto, insieme all’impianto di accumulo batterie previsto sempre nell’area della ex Centrale Galileo Ferraris, su cui avvieremo presto il Tavolo tecnico, sono progetti prioritari per la nostra amministrazione, perché portano vantaggi sotto diversi punti di vista, quali le risorse destinate alla riqualificazione del Borgo di Leri", ha concluso. (Rpi)