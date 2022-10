Giappone: Covid, Fujifilm interrompe sviluppo su farmaco Avigan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia farmaceutica giapponese Fujifilm Holsings ha posto fine allo sviluppo del suo farmaco antinfluenzale Avigan come potenziale trattamento farmacologico del Covid-19. L'azienda lo ha annunciato oggi tramite una nota. Fujifilm aveva iniziato a marzo i test clinici di fase tre, su quello che due anni fa era stato inizialmente salutato come il principale contributo farmacologico giapponese alla lotta contro la pandemia. Gli ultimi test effettuati da Fujifilm non avrebbero però riscontrato effetti significativi sugli 84 volontari che hanno preso parte ai test. Nelle prime fasi della pandemia il governo giapponese aveva ordinato di triplicare la produzione del farmaco, che era stato incluso anche nei protocolli sanitari di India e Russia. (Git)