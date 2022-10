Fvg: stalking, arrestato 63enne a Trieste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Perseguitava la donna con messaggi e telefonate, continui scampanelli al citofono, lettere non firmate e mastice nella serratura della porta. I Carabinieri di Trieste hanno arrestato un 63enne di origini croate per il reato di stalking. L’atteggiamento assillante dell’uomo aveva indotto la vittima a troncare la relazione, ma da quel momento era cominciata una serie di molestie anonime. Da qui la denuncia e l’arresto, nella stessa sera, a opera dei Carabinieri della stazione di via dell’Istria, che hanno ritrovato l’uomo sotto l’abitazione della vittima. Il gip ha convalidato l’arresto e disposto il divieto di avvicinamento e di comunicazione. (Frt)