Viabilità: Anas, incidente su strada statale 36 "Del lago di Como e dello Spluga" a Dorio (Lc)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anas comunica in una nota che a causa di un incidente stradale, è temporaneamente chiusa la carreggiata in direzione Milano, sulla strada statale 36 "Del Lago di Como e dello Spluga", al km 81,700 in località Dorio (Lecco). Nel sinistro, un incidente autonomo, si registra un ferito. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell'ordine per ripristinare la circolazione in sicurezza nel più breve tempo possibile. (Com)