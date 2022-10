Moldova: operatore del gas, il Paese ha bisogno di piano per pagare Gazprom

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Moldova, di fronte agli avvertimenti della compagnia russa Gazprom sull'interruzione delle forniture di gas, deve stabilire un piano per pagare i fornitori di gas visto che l'inverno si avvicina rapidamente. Lo ha detto l'amministratore delegato di Moldovagaz, Vadim Ceban, all'emittente televisiva "TV8". "Per coprire il fabbisogno di ottobre, Chisinau deve pagare 53 milioni di metri cubi di gas, ma la cifra aumenterà notevolmente il mese prossimo", ha detto. "A novembre, con il freddo, il volume del gas aumenterà a 150 milioni di metri cubi e dovremo pensare a come pagheremo", ha dichiarato Ceban. (segue) (Rob)